 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

В случае продолжения текущего шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября, заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает CBS News.

«Я думаю, мы сможем выплачивать им зарплату, начиная с ноября, но к 15 ноября наши войска и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату», — заявил глава Минфина США.

Частичный шатдаун федерального правительства США продолжается с 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.

В условиях шатдауна работу продолжают только структуры, связанные с национальной безопасностью и защитой жизни граждан. Работники этих ведомств, включая военных, как правило, получают зарплату после урегулирования бюджетного кризиса.

Трамп побил рекорд Картера по длительности шатдаунов
Политика
Дональд Трамп

Ранее, 25 октября, Пентагон сообщил о получении анонимного пожертвования в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время шатдауна. Позже The New York Times сообщила, что анонимом оказался миллиардер Тимоти Меллон, крупный спонсор Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп отказался публично называть имя пожертвовавшего деньги, назвав его «выдающимся гражданином Америки».

В четверг, 23 октября, Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна.

В середине октября президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету вопреки продолжающемуся шатдауну обеспечить выплату зарплат военным.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минфин США шатдаун военнослужащие зарплата Пентагон
Материалы по теме
В США началась четвертая неделя шатдауна: сколько длились предыдущие
Политика
Минтранс США отказался гарантировать стабильность рейсов из-за шатдауна
Общество
Минфин США насчитал $15 млрд расходов в день из-за шатдауна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 30 Политика, 03:06
Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса из-за шаров с контрабандой Политика, 03:00
На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников Политика, 02:50
Число сбитых на подлете к Москве за ночь дронов превысило 20 Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
После ударов дронов в Донецке загорелись два жилых дома Политика, 02:31
На подлете к Москве уничтожили 18-й за ночь беспилотник Политика, 02:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Число сбитых вблизи Москвы за ночь дронов выросло до 17 Политика, 02:12
На подлете к Москве сбили 11-й за ночь дрон Политика, 02:06
Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна Политика, 02:03
Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву Политика, 01:41
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло десяти Политика, 01:38
В России началась шестидневная рабочая неделя Общество, 01:32
Третий российский аэропорт приостановил полеты Общество, 01:15