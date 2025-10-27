Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна

В случае продолжения текущего шатдауна американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате зарплаты к 15 ноября, заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает CBS News.

«Я думаю, мы сможем выплачивать им зарплату, начиная с ноября, но к 15 ноября наши войска и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату», — заявил глава Минфина США.

Частичный шатдаун федерального правительства США продолжается с 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение. В условиях шатдауна работу продолжают только структуры, связанные с национальной безопасностью и защитой жизни граждан. Работники этих ведомств, включая военных, как правило, получают зарплату после урегулирования бюджетного кризиса.

Ранее, 25 октября, Пентагон сообщил о получении анонимного пожертвования в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время шатдауна. Позже The New York Times сообщила, что анонимом оказался миллиардер Тимоти Меллон, крупный спонсор Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп отказался публично называть имя пожертвовавшего деньги, назвав его «выдающимся гражданином Америки».

В четверг, 23 октября, Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, необходимый для окончания шатдауна.

В середине октября президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету вопреки продолжающемуся шатдауну обеспечить выплату зарплат военным.