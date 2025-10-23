 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сенат США в 12-й раз не смог согласовать финансирование правительства

Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, который необходим для окончания шатдауна, передает CBS.

Документ поддержал 54 конгрессмен, еще 46 высказались против. Для одобрения законопроекта было необходимо получить не менее 60 голосов.

Шатдаун продолжается с начала октября из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение.

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.

Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Трамп поручил выплатить зарплаты военным США вопреки шатдауну
Политика
Дональд Трамп

Бюджет США теряет ежедневно до $15 млрд из-за приостановки работы правительства, сообщил в середине октября глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент. Он отметил, что шатдаун ударил по сферам производства и инвестиций.

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт ранее предупредил, что за продолжительным шатдауном последуют массовые увольнения государственных служащих. По информации Politico, месячный шатдаун может привести к появлению 43 тыс. безработных без учета еще 1,9 млн федеральных служащих, которые были либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо продолжают работать без оплаты.

