Трамп побил рекорд Картера по длительности шатдаунов
Президент США Дональд Трамп за время своего пребывания у власти поставил новый рекорд по количеству дней шатдаунов правительства, пишет Axios. За два президентских срока Трамп руководил страной в условиях приостановки работы госорганов в течение 57 дней.
Трамп побил рекорд после того, как 22 октября сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. Без него не может закончиться шатдаун, который длится с начала октября.
Шатдаун — приостановка работы госорганов США из-за непринятия бюджета конгрессом.
Как отмечается в публикации Axios, в первый президентский срок Трампа общая продолжительность двух шатдаунов составила 36 суток.
Предыдущим обладателем рекорда был 39-й президент США Джимми Картер. Он руководил страной в условиях шатдауна в общей сложности 56 дней.
