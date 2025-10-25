Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн

Пентагон сообщил, что получил анонимное пожертвование в размере $130 млн для выплаты компенсаций военным во время приостановки работы правительства США. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства Шон Парнелл.

«Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих», — сказал представитель Пентагона (цитата по Bloomberg).

По оценке издания, пожертвование может стать очередным «сомнительным маневром» администрации президента США Дональда Трампа, использующей приостановку работы правительства (шатдаун) для усиления контроля над госструктурами.

Bloomberg пишет, что личность дарителя и его мотивы также остаются под вопросом. Анонимный жертвователь перечислил $130 млн, предложив покрыть «любой дефицит, который может возникнуть у армии». Трамп охарактеризовал его только как «друга» и «патриота, не ищущего признания», передает издание.

По оценкам Bloomberg, общая сумма $130 млн покроет малую часть фонда оплаты труда примерно 1,3 миллиона действующих военнослужащих США.

С 1 октября правительство США частично приостановило работу из-за неутвержденного бюджета. Трамп заявил, что может использовать этот период для сокращения штата госорганов и выплат им, возложив вину за кризис на демократов. Белый дом использует ситуацию для отказа от программ, непопулярных среди республиканцев.