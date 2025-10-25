NYT узнала, какой «замкнутый миллиардер» дал денег США на выплаты военным

Тем, кто направил $130 млн правительству США на выплату зарплат военнослужащим, оказался миллиардер Тимоти Меллон, крупный спонсор Республиканской партии, пишет NYT. Трамп отказывался публично называть имя пожертвовавшего деньги

Дональд Трамп выступает с речью в честь 250-летия армии США на военной базе Форт-Брэгг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Тимоти Меллон, «замкнутый миллиардер» и крупный спонсор президента США Дональда Трампа был тем, кто анонимно перечислил $130 млн правительству США на выплаты жалованья военнослужащим на фоне шатдауна. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Трамп сообщил о пожертвовании вечером 23 октября, позднее поступление подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Президент США при этом отказался назвать имя человека, предоставившего средства, лишь описав его как «патриота» и друга. Однако два собеседника, NYT опознали его как Меллона.

На следующий день, 24 октября, Трампа снова спросили после вылета из Вашингтона, кто перечислил пожертвование. Республиканец вновь отказался назвать журналистам имя отправителя средств, однако отметил, что это «выдающийся гражданин Америки» и «достойный человек».

«Он не хочет публичности», — пояснил Трамп по пути в Малайзию. «Он предпочитает, чтобы его имя не упоминалось, что довольно необычно в мире, откуда я родом, а в мире политики хочется, чтобы ваше имя упоминалось», — добавил президент США.

Меллон — американский бизнесмен, внук Эндрю Меллона — банкира и бывшего министра финансов США времен Великой депрессии. Он является наследником банковского состояния Меллонов. (по состоянию на август 2024 года, по оценке Forbes, состояние семьи Меллонов составляло $14,1 млрд).

Тимоти Меллон является крупным спонсором Республиканской партии: в частности, бизнесмен выделял средства на президентскую кампанию Роберта Кеннеди-младшего и $50 млн комитету политических действий (PCA) в рамках кампании Трампа. Последний случай стал одним из крупнейших когда-либо раскрытых единовременных пожертвований.

Меллон не был заметным спонсором Республиканской партии до избрания Трампа президентом на второй срок, отмечает NYT. Однако он активизировал деятельность в этом направлении в последние годы, отправив партии и политику совокупно сотни миллионов долларов, пишет газета.

Меллон преимущественно живет в штате Вайоминг и старается не привлекать к себе внимания, уточняет издание.

В Пентагоне, комментируя выделение средств, заявили, что приняли пожертвование в соответствии с «общими полномочиями по принятию даров».

«Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих», — заявил Парнелл.

NYT, как и Bloomberg, отмечает, что общая сумма пожертвования в $130 млн покроет лишь малую часть расходов на оплату труда примерно 1,3 млн действующих военнослужащих США.

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.