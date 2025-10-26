Число погибших при взрыве на заводе под Челябинском выросло до 13
Количество погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области выросло до 13, сообщил РБК источник в регионе. Также об этом сообщил источник «Известий».
Поисковые работы продолжаются.
Вечером 22 октября на заводе произошло два взрыва, в результате погибли 12 человек и около 30 пострадали. 24 октября в регионе объявили день траура.
Предприятие выплатит семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — от 1 млн до 2 млн руб., компенсация зависит от тяжести увечий. Кроме того, страховая компания «Согаз» выплатит семьям погибших при взрыве еще по 3 млн руб.
Предварительной причиной ЧП в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.
