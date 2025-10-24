 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб.

Текслер анонсировал выплаты семьям погибших на предприятии в Копейске
Фото: Александр Чирков / ТАСС
Фото: Александр Чирков / ТАСС

Семьям погибших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области выплатят 10 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Пострадавшим от взрывов выплатят от 1 до 2 млн руб. в зависимости от тяжести полученных травм. Выплаты будет делать само предприятие.

По последним данным, число погибших достигло 12 человек. Как рассказал Текслер 24 октября, спасатели ищут еще 11 сотрудников предприятия. Количество пострадавших составило 29 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор уточнил число пропавших после взрыва на предприятии в Копейске
Общество
Фото:Александр Чирков / ТАСС

Взрывы на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошли 22 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Челябинской области 24 октября объявили днем траура.

