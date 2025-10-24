Текслер анонсировал выплаты семьям погибших на предприятии в Копейске

Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб.

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Семьям погибших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области выплатят 10 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Пострадавшим от взрывов выплатят от 1 до 2 млн руб. в зависимости от тяжести полученных травм. Выплаты будет делать само предприятие.

По последним данным, число погибших достигло 12 человек. Как рассказал Текслер 24 октября, спасатели ищут еще 11 сотрудников предприятия. Количество пострадавших составило 29 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрывы на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошли 22 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Челябинской области 24 октября объявили днем траура.