Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб.
Семьям погибших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области выплатят 10 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
Пострадавшим от взрывов выплатят от 1 до 2 млн руб. в зависимости от тяжести полученных травм. Выплаты будет делать само предприятие.
По последним данным, число погибших достигло 12 человек. Как рассказал Текслер 24 октября, спасатели ищут еще 11 сотрудников предприятия. Количество пострадавших составило 29 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Взрывы на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошли 22 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Челябинской области 24 октября объявили днем траура.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов