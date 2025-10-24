 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Выросло число пострадавших при взрыве в Копейске

Число пострадавших от взрыва на предприятии в Копейске достигло 29
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Количество пострадавших от взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области достигло 29, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«29 человек получают медицинскую помощь: из них шесть госпитализированы, пять в тяжелом состоянии», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, местонахождение 11 человек еще уточняется.

Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб.
Общество
Фото:Александр Чирков / ТАСС

Вечером 22 октября на заводе произошло два взрыва, в результате погибли 12 человек. Сегодняшний день — 24 октября — объявлен в регионе днем траура.

Предприятие выплатит семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — от 1 млн до 2 млн руб., компенсация зависит от тяжести увечий.

Кроме того, страховая компания «Согаз» выплатит семьям погибших при взрыве еще по 3 млн руб

Предварительной причиной ЧП в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

