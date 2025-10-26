 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Красноярском крае заблудилась пенсонерка в халате

В Железногорске в Красноярском крае полицейские помогли найти потерявшуюся пожилую женщину 1948 года рождения, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

В дежурную часть МВД по закрытым административно-территориальным образованиям поступило сообщение о пожилой женщине, которая в халате шла к городскому парку и не могла назвать свой адрес.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, установили личность женщины и нашли ее родственников. Вскоре с внучкой женщины удалось связаться, и пенсионерку доставили домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На Камчатке пропала группа туристов
Общество
Фото:Михаил Синицын / ТАСС

В конце сентября семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной — пропала в тайге Красноярского края, после того как отправилась в поход к урочищу Буратинка рядом с поселком Кутурчин. Вскоре связь с ними прервалась.

9 октября операторы установили место последнего сигнала телефона Сергея Усольцева — примерно в 7 км от поселка Кутурчин. 13 октября широкомасштабные поиски были прекращены, так как они не дали результатов. Теперь работу продолжают только профессиональные спасатели. Следствие рассматривает версию, что семья могла сорваться в скальное ущелье.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
поиски людей пенсионерка Красноярский край
