На Камчатке пропала группа туристов
Туристическая группа из пяти-шести человек пропала в Елизовском районе Камчатского края, сообщил во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. По его словам, среди туристов может быть ребенок.
«Связи с ними нет. Ситуацию осложняет то, что группа не зарегистрирована у спасателей — точный состав и маршрут, таким образом, неизвестны», — написал министр.
По словам Лебедева, об исчезновении туристов сообщил их знакомый. Спасатели уже отправились на поиски. Проверили термальный комплекс «Зеленовские озерки» в 15 километрах от города Елизово — там их не обнаружили, также проверяют урочище «Аквариум», которое находится на реке Левая Авача в 60 км от Петропавловска-Камчатского.
Ранее 19 туристов и три члена экипажа погибли при крушении вертолета Ми‑8 в Камчатском крае. Среди пассажиров на борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.
В сентябре министр туризма Камчатки Владимир Русанов рассказал о росте турпотока в регион и о том, что путешественники стали чаще регистрировать свои маршруты в МЧС.
Русанов добавил, что на сегодняшний день на Камчатке действуют 152 легальных туристических оператора, 322 инструктора-проводника, 158 экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, оказывают услуги 29 маломерных судов, 992 транспортных автосредства имеют лицензии на перевозку пассажиров, в том числе туристов.
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