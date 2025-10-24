 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев заявил о попытках Европы не допустить диалог Путина и Трампа

Дмитриев: страны Европы пытаются сорвать прямой диалог между Путиным и Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев во время пресс-подхода в Нью-Йорке, США
Кирилл Дмитриев во время пресс-подхода в Нью-Йорке, США (Фото: Денис Соловых / ТАСС)

Страны Европы предпринимают попытки сорвать прямой диалог между Россией и Соединенными Штатами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ролик опубликован в его телеграм-канале. 

«Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, прямой диалог президента Путина и президента Трампа», — сказал Дмитриев.

По его словам, европейские страны хотят продлить конфликт на Украине из-за «плачевности» своей экономики. Он сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, «получив миллион фунтов от своих спонсоров», сказал, что «не надо делать мирное соглашение с Россией», когда фактически уже был готов мирный договор.

Дмитриев прибыл в США на фоне переноса встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Сам глава РФПИ объяснил, что прилетел для продолжения российско-американского диалога. Визит был запланирован некоторое время назад по приглашению американской стороны, уточнил Дмитриев. «Такой диалог жизненно важен для всего мира», — считает он.

США не поддержали антироссийское заявление, которое Киев зачитал в ООН
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

23 октября США ввели санкции против России — первые после возвращения Трампа к власти. Под ограничения попали российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине.  

Россия осуждает западные санкции. В ответ на новые рестрикции Вашингтона президент России Владимир Путин отметил, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. Вместе с этим Москва неоднократно подчеркивала, что готова вести переговоры с Киевом и стремится к завершению конфликта.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

