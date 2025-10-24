 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Беспилотники сбили над Калужской и Смоленской областями

Минобороны: средства ПВО перехватили 21 украинский дрон над четырьмя облатями
Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 18:00 до 23:00 мск средства российской ПВО перехватили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя российскими областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в небе над Брянской областью — 12. По семи беспилотнкам средства ПВО отработали в Белгородской области. По одному дрону перехватили над Калужской и Смоленской областями.

На подлете к Москве сбили три беспилотника
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее 24 октября военное ведомство сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Калужской областью и трех дронов на подлете к Москве с 8:00 до 10:00.

С 7:00 по 8:00 мск силы ПВО перехватили 11 дронов над Брянской и четыре над Калужской областями.

На фоне угрозы беспилотной атаки 24 октября ограничения на полеты ввел аэропорт Калуги в 22:27 мск

