Беспилотники сбили над Калужской и Смоленской областями
В период с 18:00 до 23:00 мск средства российской ПВО перехватили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя российскими областями, сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили в небе над Брянской областью — 12. По семи беспилотнкам средства ПВО отработали в Белгородской области. По одному дрону перехватили над Калужской и Смоленской областями.
Ранее 24 октября военное ведомство сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Калужской областью и трех дронов на подлете к Москве с 8:00 до 10:00.
С 7:00 по 8:00 мск силы ПВО перехватили 11 дронов над Брянской и четыре над Калужской областями.
На фоне угрозы беспилотной атаки 24 октября ограничения на полеты ввел аэропорт Калуги в 22:27 мск
