Минобороны отчиталось о сбитых над Калугой и Московским регионом БПЛА
Над Московским регионом и Калужской областью с 8:00 до 10:00 силы ПВО сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
- Четыре БПЛА — над территорией Калужской области;
- три БПЛА — над Московским регионом.
На фоне налета дронов аэропорты Домодедово и Жуковский более чем на час приостановили работу. В 9:17 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники летели на Москву.
