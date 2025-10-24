 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось о сбитых над Калугой и Московским регионом БПЛА

Минобороны: над Московским регионом и Калужской областью сбиты 7 БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над Московским регионом и Калужской областью с 8:00 до 10:00 силы ПВО сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

  • Четыре БПЛА — над территорией Калужской области;
  • три БПЛА — над Московским регионом.

На фоне налета дронов аэропорты Домодедово и Жуковский более чем на час приостановили работу. В 9:17 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники летели на Москву.

Политика
Фото:Минобороны России

Александра Озерова
Калужская область Московская область беспилотники Минобороны
