На подлете к Москве сбили три беспилотника
Российские военные сбили три летевших на Москву беспилотника, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 24 октября в Красногорске в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.
В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы. Из дома эвакуировали 70 человек.
Всего за ночь средства ПВО сбили над регионами России 111 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Московского региона, сообщило Минобороны.
Накануне, утром 23 октября, ПВО также сбила беспилотник, летевший в сторону Москвы. По данным Минобороны, в ту же ночь над Россией сбили 139 украинских беспилотников.
В Домодедово и Жуковском 23 октября также действовал запрет полетов. Тогда ограничительные меры вводились на менее чем 15 минут.
