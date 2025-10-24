Собянин: на подлете к Москве сбили три беспилотника

На подлете к Москве сбили три беспилотника

На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные сбили три летевших на Москву беспилотника, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 24 октября в Красногорске в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.

В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы. Из дома эвакуировали 70 человек.

Всего за ночь средства ПВО сбили над регионами России 111 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Московского региона, сообщило Минобороны.

Накануне, утром 23 октября, ПВО также сбила беспилотник, летевший в сторону Москвы. По данным Минобороны, в ту же ночь над Россией сбили 139 украинских беспилотников.

В Домодедово и Жуковском 23 октября также действовал запрет полетов. Тогда ограничительные меры вводились на менее чем 15 минут.