 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве сбили три беспилотника

Собянин: на подлете к Москве сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили полеты
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные сбили три летевших на Москву беспилотника, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 24 октября в Красногорске в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.

В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы. Из дома эвакуировали 70 человек.

Как выглядит место удара дрона по жилому дому в Красногорске. Фото
Политика

Всего за ночь средства ПВО сбили над регионами России 111 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Московского региона, сообщило Минобороны.

Накануне, утром 23 октября, ПВО также сбила беспилотник, летевший в сторону Москвы. По данным Минобороны, в ту же ночь над Россией сбили 139 украинских беспилотников.

В Домодедово и Жуковском 23 октября также действовал запрет полетов. Тогда ограничительные меры вводились на менее чем 15 минут.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сергей Собянин Москва дроны ВСУ
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Как выглядит место удара дрона по жилому дому в Красногорске. Фото
Политика
Кадры с места взрыва в Красногорске. Репортаж РБК
Политика
В Красногорске после удара дрона из жилого дома эвакуировались 70 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты Политика, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 10:42
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 10:41
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 10:38
В недвижимости появилось динамическое ценообразование. Как оно работает Недвижимость, 10:38
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео Политика, 10:35
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 10:27
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Образование, 10:27
Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос Общество, 10:24
Акции «Группы Позитив» выросли на новости о возможном разделении бизнеса Инвестиции, 10:20