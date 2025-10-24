Над регионами России за час уничтожили 25 беспилотников
За час, с 7:00 до 8:00 мск, над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Из них сбито:
- 11 — над Брянской областью;
- 6 — над Тульской;
- 4 — над Калужской;
- 3 — над Тверской;
- 1 — над Новгородской областью.
Ранее сообщалось о последствиях атак беспилотников в других регионах России. В Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили восемь строений в дачном массиве, в двух домах были пробиты крыши, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.
В Ростовской области массированная атака дронов затронула десять муниципалитетов, включая Новошахтинск, где около 1,5 тыс. человек остались без электроснабжения. По данным оперштаба, никто не пострадал.
