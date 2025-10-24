 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за час уничтожили 25 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За час, с 7:00 до 8:00 мск, над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Из них сбито:

  • 11 — над Брянской областью;
  • 6 — над Тульской;
  • 4 — над Калужской;
  • 3 — над Тверской;
  • 1 — над Новгородской областью.

Восемь дачных домов пострадали после падения обломков БПЛА на Кубани
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее сообщалось о последствиях атак беспилотников в других регионах России. В Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили восемь строений в дачном массиве, в двух домах были пробиты крыши, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

Около 1,5 тыс. человек в Ростовской области остались без света из-за БПЛА
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В Ростовской области массированная атака дронов затронула десять муниципалитетов, включая Новошахтинск, где около 1,5 тыс. человек остались без электроснабжения. По данным оперштаба, никто не пострадал.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Антонина Сергеева
беспилотники дроны БПЛА Минобороны ПВО
