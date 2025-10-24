 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Красногорска рассказали, когда начнутся выплаты после атаки дрона

Тимошина: выплаты после атаки БПЛА в Красногорске начнут на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Красногорска рассказали, когда начнутся выплаты после атаки дрона
Video

Материальную помощь пострадавшим из-за ночной атаки дрона в Красногорске окажут на следующей неделе, рассказала в программе ЧЭЗ на телеканале РБК первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

«Если же мы говорим о компенсации причиненного ущерба, она также будет произведена. <...> Самым главным будет экспертная оценка причиненного ущерба», — добавила Тимошина. После ее проведения и подписания акта главой города выплаты произведут в «очень короткое время».

По ее словам, продолжается разбор завалов. «Повреждения серьезные», — сказала Тимошина.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, раненым выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести состояния. Владельцы пострадавших квартир получат 100 тыс. рублей, а после оценки ущерба — еще до 2 млн руб. от муниципалитета, в зависимости от степени повреждений.

Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В ночь на 24 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о прилете дрона в квартиру на 14-м этаже дома на одной из улиц в Красногорске, пострадали пять человек, в том числе ребенок. «РИА Новости» тогда сообщило, что в ЖК «Изумрудные холмы» произошел взрыв, из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек.

Раненого восьмилетнего мальчика прооперировали, из его тела вытащили десять осколков. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Сам мальчик рассказал, что в результате взрыва ему больно придавило «камнем» ногу, которую он едва вытащил.

Один из пострадавших взрослых попал в реанимацию.

