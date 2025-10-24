Пять человек пострадали при атаке дрона в Красногорске
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке беспилотника в Красногорске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале. Четверо из них госпитализированы.
Трое взрослых доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.
По словам губернатора, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов.
Воробьев пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.
«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — сообщил он.
По данным ТАСС и «РИА Новости», в жилом доме в Красногорске прогремел взрыв. По данным последнего агентства, он произошел в ЖК «Изумрудные холмы». Из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек.
