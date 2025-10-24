 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пять человек пострадали при атаке дрона в Красногорске

Губернатор Воробьев: пять человек пострадали при атаке дрона в Красногорске
Сюжет
Военная операция на Украине

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке беспилотника в Красногорске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале. Четверо из них госпитализированы.

Трое взрослых доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

В Красногорске дрон залетел в квартиру многоэтажки
Политика

По словам губернатора, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов.

Воробьев пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.

«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — сообщил он.

По данным ТАСС и «РИА Новости», в жилом доме в Красногорске прогремел взрыв. По данным последнего агентства, он произошел в ЖК «Изумрудные холмы». Из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Андрей Воробьев Подмосковье беспилотники жилой дом Красногорск
