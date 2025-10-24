Из тела раненного БПЛА в Красногорске мальчика вытащили 10 осколков
Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля прооперировали восьмилетнего мальчика, пострадавшего при атаке БПЛА в подмосковном Красногорске в ночь на пятницу, 24 октября. Об этом сообщила директор центра Наталья Шаповаленко. По ее словам, травматологи-ортопеды извлекли из мягких тканей ребенка несколько бетонных осколков.
«Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких», — сказала Шаповаленко (цитата по ТАСС).
Она добавила, что суставы и жизненно важные органы ребенка не повреждены, он находится в стабильном состоянии.
Инцидент с дроном произошел в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске. По информации местных властей, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.
Пострадали пять человек, включая маленького мальчика. Троих взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка — в Центр им. Рошаля. Один из взрослых находится в реанимации.
В детском медцентре мальчик рассказал, что в результате взрыва ему больно придавило «камнем» ногу, которую он едва вытащил.
СК завел дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт).
Власти Подмосковья обещали пострадавшим предоставить временное жилье и помочь с ремонтом разрушенной дроном квартиры.
