 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Из тела раненного БПЛА в Красногорске мальчика вытащили 10 осколков

Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Красногорске
Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Красногорске (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля прооперировали восьмилетнего мальчика, пострадавшего при атаке БПЛА в подмосковном Красногорске в ночь на пятницу, 24 октября. Об этом сообщила директор центра Наталья Шаповаленко. По ее словам, травматологи-ортопеды извлекли из мягких тканей ребенка несколько бетонных осколков.

«Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких», — сказала Шаповаленко (цитата по ТАСС).

Она добавила, что суставы и жизненно важные органы ребенка не повреждены, он находится в стабильном состоянии.

Инцидент с дроном произошел в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске. По информации местных властей, беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже.

Пострадали пять человек, включая маленького мальчика. Троих взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка — в Центр им. Рошаля. Один из взрослых находится в реанимации.

Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших от БПЛА. Видео
Политика

В детском медцентре мальчик рассказал, что в результате взрыва ему больно придавило «камнем» ногу, которую он едва вытащил.

СК завел дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт).

Власти Подмосковья обещали пострадавшим предоставить временное жилье и помочь с ремонтом разрушенной дроном квартиры.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Красногорск БПЛА пострадавшие атака дронов Дети Московская область
Материалы по теме
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу
Общество
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента Политика, 21:19
Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника Спорт, 21:12
В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте» Технологии и медиа, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Мордашов ответил на вопрос про совесть в бизнесе и объяснил свой успех Бизнес, 20:57
В Красногорске арестовали водителя маршрутки, пристававшего к школьнице Общество, 20:54
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ФСИН опровергла данные о нападении на свой конвой в Казани Общество, 20:48
Путин назначил выходца из «Росатома» главой нового управления Кремля Политика, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Захарова пообещала «жесткие шаги» в ответ на 19-й пакет санкций ЕС Политика, 20:27
В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета АМНТК «Союз» Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Дмитриев заявил о попытках Европы не допустить диалог Путина и Трампа Политика, 20:18