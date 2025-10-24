Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу
Семью мальчика, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Красногорске, временно разместят в гостинице, пока в поврежденных квартирах будет проводиться ремонт. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.
Власти организуют для семьи временное проживание в гостинице на период восстановительных работ в их квартире.
На данный момент с одиннадцатилетним Богданом в больнице находится его бабушка. Несмотря на рекомендации психолога отвлечься от произошедшего, мальчик продолжает просматривать фотографии разрушенной квартиры и обломков беспилотника.
По словам главы Красногорска Дмитрия Волкова, Богдан демонстрирует стойкость и уже думает о школьных уроках. Ребенок находится в детском клиническом Центре им. Рошаля.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Красногорске пострадали пять человек.
