 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Семью мальчика, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Красногорске, временно разместят в гостинице, пока в поврежденных квартирах будет проводиться ремонт. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

Власти организуют для семьи временное проживание в гостинице на период восстановительных работ в их квартире. 

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

На данный момент с одиннадцатилетним Богданом в больнице находится его бабушка. Несмотря на рекомендации психолога отвлечься от произошедшего, мальчик продолжает просматривать фотографии разрушенной квартиры и обломков беспилотника.

Власти сообщили о состоянии раненного при взрыве в Красногорске ребенка
Общество

По словам главы Красногорска Дмитрия Волкова, Богдан демонстрирует стойкость и уже думает о школьных уроках. Ребенок находится в детском клиническом Центре им. Рошаля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Красногорске пострадали пять человек.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
атака Красногорск БПЛА временное проживание
Материалы по теме
Один пострадавший при атаке дрона в Красногорске находится в реанимации
Политика
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Радиолокационная станция (РЛС): классификация, функции и лидеры отрасли База знаний, 15:23
Почему карьера в IТ все больше зависит от умения разговаривать Образование, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46