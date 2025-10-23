Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

В кулуарах заседания Европейского совета в Брюсселе в четверг, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Чехии, Польши и Франции. О результатах проведенных встреч он написал в своем телеграм-канале.

С премьер-министром Чехии Петром Фиалой Зеленский обсудил поддержку «энергетической устойчивости Украины» и реализацию совместных оборонных проектов.

«Есть общая позиция: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону», — написал президент Украины.

В фокусе переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском также было военное сотрудничество, включая инвестиции польских компаний в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

«Украина заинтересована в совместном производстве оружия и технологий», — отметил Зеленский.

На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский призвал европейских партнеров усилить давление на Москву и завершить «наработку гарантий безопасности».

Президенты, по словам украинского политика, скоординировали позиции в преддверии саммита «Коалиции желающих» в Лондоне 23 октября. Для участия в нем Зеленский отправится в Великобританию.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

В начале сентября The Financial Times (FT) написала, что участники коалиции не пришли к единому мнению по поводу развертывания войск на Украине. Страны разделись на три группы. Первая, к которой относится Великобритания, готова развернуть войска. Вторая выступает против этого решения, в нее входит в том числе Италия. Остальные, включая Германию, не определились.

Москва осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт, а любые иностранные войска на территории соседней страны станут для России законной целью для поражения.