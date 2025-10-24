 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Двое мирных жителей погибли при обстреле Алешек

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате обстрела Алешек украинскими силами погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удар пришелся по жилому сектору. В соседнем Раденске поврежден жилой дом — выбиты окна и посечен фасад. В поселке Горностаевка повреждена электроподстанция, без электричества остались около 900 человек.

Кроме того, атаки были зафиксированы в населенных пунктах Великая Лепетиха, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Каховка, Подстепное, Софиевка и Старая Збурьевка.

Сбитые беспилотники утром 24 октября были зафиксированы в Брянской, Тульской, Калужской, Тверской, Новгородской и Московской областях, Краснодарском крае. Из-за налета на Москву на час приостановили работу аэропортов Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации. В Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили восемь дачных домов, пострадавших нет, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба. В Красногорске в результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
обстрел Херсонская область Владимир Сальдо
Материалы по теме
ПВО ночью сбила беспилотники над двумя районами Ростовской области
Политика
Минобороны отчиталось о сбитых над Калугой и Московским регионом БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17