Восемь дачных домов пострадали после падения обломков БПЛА на Кубани
Восемь строений в дачном массиве повреждены в результате падения обломков беспилотников в Абинском районе Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале регионального оперативного штаба.
Обломки упали на территории СНТ «Ягодка» в Абинске. В двух дачных домах пробиты крыши, еще в шести выбиты стекла. Кроме того, незначительно повреждены ворота и заборы, говорится в сообщении.
По данным оперштаба, никто не пострадал.
Минувшей ночью над российскими регионами сбили 111 дронов ВСУ. Над Краснодарским краем уничтожили четыре беспилотника, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов за ночь перехватили над Ростовской областью — 34. Еще 25 сбили в Брянской области, 11 — в Калужской, десять — в Новгородской области, по семь — над Белгородской областью и Крымом.
Помимо этого пять дронов перехватили в Тульской области, по два — в Волгоградской и Орловской областях и по одному — над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.
