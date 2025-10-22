 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Губернатор сообщил о жертвах при взрыве на предприятии под Челябинском

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На одном из предприятий Копейска в Челябинской области произошел взрыв, есть жертвы, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

О случившемся также рассказали опрошенные РБК очевидцы. «Стояла у окон, слышу резкий хлопок, очень острый, будто очень слабые салюты под окном делают. Вижу: начинают трястись окна. По телу прошла вибрация», — рассказала РБК жительница Челябинска.

«Я очень сильно почувствовал. Руки тряслись. У нас очень сильно трясло дом», — сообщил РБК житель Копейска.

Другой житель Копейска рассказал: «Я сидел играл в компьютер, и тут резко очень сильная вибрация дома — казалось, что он упадет. Была очень жесткая тревога, я сразу подумал, что упал метеорит, далее сразу я услышал два взрыва и подумал, что это было где-то в одном километре, потому что прям слишком сильная вибрация дома из стороны в сторону была».

Материал дополняется

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова
