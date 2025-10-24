Губернатор уточнил число пропавших после взрыва на предприятии в Копейске
Спасатели продолжают поиски 11 человек, пропавших после взрывов на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Уточняется местонахождение 11 человек», — написал он. Ранее губернатор сообщил о десяти пропавших сотрудниках.
22 октября на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошло несколько взрывов. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.
Известно, что в результате инцидента погибли 12 человек. Еще 29 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
