Cпасатели ищут 11 человек, пропавших после взрывов на предприятии в Копейске

Губернатор уточнил число пропавших после взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Спасатели продолжают поиски 11 человек, пропавших после взрывов на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Уточняется местонахождение 11 человек», — написал он. Ранее губернатор сообщил о десяти пропавших сотрудниках.

22 октября на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошло несколько взрывов. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

Известно, что в результате инцидента погибли 12 человек. Еще 29 пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.