Залужный заявил, что конфликт на Украине стал «глобальной войной»

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для «Украинской правды» заявил, что конфликт на Украине стал «глобальной войной».

По его словам, на четвертый год военных действий конфликт привел «к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке». Европу Залужный назвал «соседом в глобальной войне».

Бывший главком ВСУ отметил, что ни одна страна в мире «не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий и полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей».

Как подчеркнул Залужный, Украине, чтобы выжить, нужно найти ответ на ряд вопросов, но главное — добиться гарантий безопасности в будущем. В частности, Киев интересует, насколько реально получение военной помощи в виде систем ПВО и боеприпасов из Европы, средств для финансирования ОПК, доступа к европейским технологиям, включая спутниковые, а также как скоро можно организовать украинское производство на европейской территории, пояснил он. Украинцы также задаются вопросом, действительно ли Европа стремится к построению новой архитектуры безопасности и есть ли место им в ней.

Украина должна выяснить, сможет ли она полностью положиться на Европу — если не как на союзника, то как на надежного партнера, это главная цель, добавил Залужный.

В сентябре экс-главком утверждал, что ВСУ ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте и что военные не знают, как выйти из тупика. Нынешний главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в октябре заявил, что ситуация на поле боя для ВСУ остается сложной.