Залужный усомнился в гарантии выполнения обещаний ЕС Украине

Валерий Залужный (Фото: Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для «Украинской правды» заявил, что обещания Запада поддерживать Украину будут выполняться без указания сроков и гарантий.

«Для нас же главным остается то, что, несмотря на амбициозные цели, заявленные по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения и, как следствие, без соответствующих гарантий», — пишет Залужный.

Киеву, чтобы выжить, нужно найти ответ на ряд вопросов, но главное — обеспечить необходимые гарантии безопасности в будущем, уверен он. В частности, украинцев интересует, насколько реальны получение военной помощи в виде систем ПВО и боеприпасов из Европы, средств для финансированию ОПК, доступа к европейским технологиям, в частности спутниковым, а также как скоро можно организовать украинское производство на территории Европы. Киев также задается вопросом, действительно ли Европа стремится к построению новой архитектуры безопасности и есть ли место в ней Украине.

Главная цель — выяснить, сможет ли Украина полностью положиться на Европу — если не как на союзника, то как на надежного партнера, подчеркнул Залужный.

По мнению бывшего главкома, ЕС в обеспечении собственной безопасности до 2030 года будет рассчитывать только на НАТО и, следовательно, США, поэтому говорить о ее стратегической автономности от Соединенных Штатов, по его мнению, преждевременно.

«ЕС, вероятно, параллельно будет увеличивать долю собственных вооружений, пытаясь нарастить прежде всего объемы производства, в том числе и тех, которые будут производиться вместе с Украиной. Формирование новой европейской архитектуры безопасности, вероятно, до 2030 года не рассматривается как самая главная задача. А если и рассматривается, то лишь декларативно и с фокусом на переоснащении национальных вооруженных сил стран Союза», — полагает экс-главкоом ВСУ.

Таким образом, ЕС в своей внешней политике будет сосредоточен на сохранении существующего формата собственной безопасности, пытаясь удержать прежде всего США, а участие Украины «как полноправного игрока в будущей архитектуре европейской безопасности ни формально, ни принципиально» не рассматривается, за исключением частичного использования боевого опыта и оказания помощи, «следуя стратегии избегания войны путем поддержки воюющего соседа», убежден он.

Единственным путем для интеграции страны в европейскую оборонную систему, прежде всего противовоздушной и противоракетной обороны, Залужный назвал продолжение работы с НАТО и странами блока, имеющими общие границы с Россией. «Это едва ли не единственный путь миновать как политические, так и другие блокады внутри ЕС, несмотря на то, что и такой шаг несет весомые геополитические риски для стран-членов», — считает бывший главком.

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, бывший спецсоветник госсекретаря США по России и Евразии Джереми Шапиро и бывший старший советник замгоссекретаря США по международной безопасности Сэмуэл Чарап в статье для Foreign Affairs описали модель гарантий безопасности для Украины. Обещания отправки европейских войск на Украину или гарантий по принципу 5 статьи устава НАТО они считают иллюзиями, а не реальными возможностями. По мнению экспертов, послевоенные гарантии могут включать автоматическое восстановление санкций в случае нарушения мирного соглашения, обязательства по обеспечению Украины финансированием и по поставке вооружений.

Материал дополняется