 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы

Армия обороны Израиля назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Сработавшие сирены в населенных пунктах близ сектора Газа оказались ложной тревогой, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«После того как некоторое время назад в населенных пунктах близ сектора Газа прозвучали сирены, установили, что это была ложная идентификация», — говорится в сообщении.

О сработавших сиренах ведомство написало в 1:12 мск 24 октября. Позже ЦАХАЛ сообщила о сиренах в районе Мефальсима, но также впоследствии назвала их ложной тревогой.

Британия направила военных в Израиль для контроля за перемирием в Газе
Политика
Фото:Leo Correa / AP / ТАСС

В ночь на 10 октября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов. Соглашение о первом этапе мирного плана стороны подписали 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе.

США 19 октября предупредили Катар, Турцию и Египет — посредников в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС — о готовящемся нарушении перемирия в Газе.

В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в Газе, что, по данным The Times of Israel, стало ответом на атаку на израильские силы. По данным Axios, Израиль заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа об ударах.

После этого Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС после «перестрелки» остается в силе.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Израиль сектор Газа сирены
Материалы по теме
Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки при аннексии Западного берега
Политика
Reuters узнал, как Эрдоган выиграл от сделки Трампа по сектору Газа
Политика
В США заявили о попытках удержать Нетаньяху от выхода из сделки по Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину Политика, 02:58
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием» Политика, 02:42
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В аэропорту Волгограда приостановили рейсы Политика, 02:12
ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы Политика, 02:01
Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией Политика, 01:24
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей Политика, 01:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США архиепископа англиканской церкви обвинили в домогательствах Общество, 00:52
«Три раза в месяц ездил в тюрьму». Умер легендарный защитник «Торпедо» Спорт, 00:30
В Твери четыре пешехода пострадали после наезда машины на остановку Общество, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В России предложили начать готовиться к связи 6G Технологии и медиа, 00:01
Трамп ответил на слова Путина о неработающих санкциях Политика, 00:00