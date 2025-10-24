ЦАХАЛ назвала ложной тревогой срабатывание сирен близ Газы

Сработавшие сирены в населенных пунктах близ сектора Газа оказались ложной тревогой, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«После того как некоторое время назад в населенных пунктах близ сектора Газа прозвучали сирены, установили, что это была ложная идентификация», — говорится в сообщении.

О сработавших сиренах ведомство написало в 1:12 мск 24 октября. Позже ЦАХАЛ сообщила о сиренах в районе Мефальсима, но также впоследствии назвала их ложной тревогой.

В ночь на 10 октября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов. Соглашение о первом этапе мирного плана стороны подписали 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе.

США 19 октября предупредили Катар, Турцию и Египет — посредников в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС — о готовящемся нарушении перемирия в Газе.

В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в Газе, что, по данным The Times of Israel, стало ответом на атаку на израильские силы. По данным Axios, Израиль заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа об ударах.

После этого Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС после «перестрелки» остается в силе.