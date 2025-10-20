 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе

Трамп: перемирие Израиля и ХАМАС в секторе Газа остается в силе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС все еще в силе, подтвердил президент США Дональд Трамп после недавних ударов по сектору Газа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Они устроили перестрелку, и мы полагаем, что руководство к этому не причастно. Знаете, это дело рук некоторых мятежников внутри организации. Но в любом случае, с этим разберутся должным образом. С этим разберутся жестко, но должным образом», — отметил он.

Трамп выразил надежду, что «все будет очень мирно с ХАМАС».

В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Фото:Исраэль Кац (Chip Somodevilla / Getty Images)

США 19 октября предупредили Катар, Турцию и Египет — посредников в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС — о готовящемся нарушении перемирия в Газе. В ответ ХАМАС назвал обвинения ложными и обвинил Израиль в срыве режима прекращения огня.

В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в Газе, что, по данным The Times of Israel, стало ответом на атаку на израильские силы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе. По данным Axios, Израиль заранее уведомил администрацию Трампа об ударах. США призвали Тель-Авив «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность».

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября после подписания соответствующего соглашения.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Израиль Дональд Трамп США ХАМАС прекращение огня
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
