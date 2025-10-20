Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе
Договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС все еще в силе, подтвердил президент США Дональд Трамп после недавних ударов по сектору Газа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Они устроили перестрелку, и мы полагаем, что руководство к этому не причастно. Знаете, это дело рук некоторых мятежников внутри организации. Но в любом случае, с этим разберутся должным образом. С этим разберутся жестко, но должным образом», — отметил он.
Трамп выразил надежду, что «все будет очень мирно с ХАМАС».
США 19 октября предупредили Катар, Турцию и Египет — посредников в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС — о готовящемся нарушении перемирия в Газе. В ответ ХАМАС назвал обвинения ложными и обвинил Израиль в срыве режима прекращения огня.
В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в Газе, что, по данным The Times of Israel, стало ответом на атаку на израильские силы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе. По данным Axios, Израиль заранее уведомил администрацию Трампа об ударах. США призвали Тель-Авив «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность».
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября после подписания соответствующего соглашения.
