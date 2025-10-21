 Перейти к основному контенту
0

Reuters узнал, как Эрдоган выиграл от сделки Трампа по сектору Газа

Reuters: сделка Трампа по сектору Газа стала инструментом влияния для Турции
Связи Турции с ХАМАС стали геополитическим активом, который позволил убедить ХАМАС принять сделку Трампа по прекращению боевых действий в секторе Газа, пишет Reuters. Теперь Анкара вновь заявила о себе на ближневосточной арене
Дональд Трамп и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана в соглашении о прекращении войны в секторе Газа усилило стремление Турции занять центральную роль на Ближнем Востоке, пишет Reuters. Опрошенные агентством эксперты полагают, что теперь, после заключения сделки, Турция постарается извлечь дивиденды, в том числе в двусторонних отношениях с США.

Как напоминает Reuters, долгие годы Анкара не принимала участия в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Напротив, поддержка Турцией исламистских движений, включая ХАМАС, только обострила ее отношения с Израилем и рядом арабских государств. Тем не менее президент США Дональд Трамп решил воспользоваться геополитическим активом Турции и обратился к Эрдогану, чтобы выйти из тупика на переговорах о ситуации в секторе Газа. Таким образом Турция получила «желанную роль доминирующей региональной суннитской державы», пишет агентство.

По словам источников, участие Турции в соглашении вызвало беспокойство не только у Израиля, но и у Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые давно опасались амбиций Эрдогана. «Эрдоган — мастер расширять свое влияние, использовать возможности, извлекать выгоду из событий, обращать их в свою пользу и приписывать себе заслуги», — считает арабский политический обозреватель Айман Абдель Нур.

Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

Reuters отмечает, что лидеры ХАМАС, которые первоначально сопротивлялись ультиматуму президента США, уступили только после призыва турецкой стороны. Представитель ХАМАС заявил агентству, что движение не рассматривает перемирие как капитуляцию. Решение было принято «под сокрушительным давлением неустанных посреднических усилий», а также с учетом ухудшающейся гуманитарной ситуации и уставшего от войны населения сектора Газа.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было подписано 13 октября. Посредниками выступили не только Трамп и Эрдоган, но и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. В тот же день ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников, а Израиль освободил 1968 палестинских заключенных. Также, согласно договоренностям, Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

