Британия направила военных в Израиль для контроля за перемирием в Газе

Военные примут участие в мониторинге прекращения огня в секторе Газа. Глава группы — генерал-майор — будет заместителем американского командующего, который руководит центром военно-гражданской координации

Группа британских военных, имеющих опыт планирования операций, во главе с офицером в звании генерал-майора, была направлена в Израиль. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

По его словам миссия военнослужащих — содействовать международным усилиям по мониторингу режима прекращения огня в секторе Газа.

Сделать главой группы офицера в звании генерал-майора Великобританию попросили США, отметил министр. Офицер станет заместителем американского командующего, который руководит центром военно-гражданской координации (ЦВГК) в Газе. В его деятельности также должны участвовать военнослужащие из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Лондон намерен сыграть важную роль в процессе установления мира в регионе, подчеркнул Хили. Он отметил, что у британских военных для этого есть необходимые опыт и навыки.

Хили сообщил об отправке в Израиль военных через неделю после того, как недавно вступившая в должность министра иностранных дел Иветт Купер заявила, что у Лондона «нет планов» перебрасывать их на Ближний Восток, передает канал.

В ночь на 10 октября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов. Соглашение по первому этапу мирного плана было подписано сторонами 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе.

После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, жители Палестины начали возвращаться домой.

14 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале второй фазы плана по урегулированию. Она предусматривает в том числе передачу тел погибших заложников и отвод войск после формирования международных «сил стабилизации». Они возьмут на себя обеспечение безопасности в эксклаве, и поэтапный вывод израильской армии.