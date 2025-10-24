Посольство: третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество КНР и России

Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией

Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны», — отметил дипломат.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудит путь к миру на Украине «с помощью нефти». Их диалог может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Точные дата и время предполагаемой встречи лидеров США и КНР пока не объявлены.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и компаний, где этим компаниям принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

По информации Reuters, крупнейшие китайские государственные компании — PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil — приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю после введения санкций США.

Российская сторона выражала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. Москва также считает западные санкции незаконными.