Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек
Число жертв взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области выросло до 12 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.
По его данным, местонахождение еще десяти сотрудников предприятия уточняется. МЧС, в свою очередь, продолжает поисковые работы на месте трагедии.
Накануне, 22 октября, на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошло несколько взрывов. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.
Следователи возбудили дело по соответствующей статье — ч. 3 ст. 217 УК. Эта часть предусматривает наказание тем, чьи деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.
Утром 23 октября Текслер сообщил, что всего пострадали 19 человек, из них пять госпитализированы в тяжелом состоянии. Амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. 24 октября объявлен в Челябинской области днем траура.
