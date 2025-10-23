Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек

Работа психологической службы МЧС России непосредственно на месте происшествия в Копейске (Фото: МЧС России по Челябинской области)

Число жертв взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области выросло до 12 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

По его данным, местонахождение еще десяти сотрудников предприятия уточняется. МЧС, в свою очередь, продолжает поисковые работы на месте трагедии.

Накануне, 22 октября, на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошло несколько взрывов. Причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

Следователи возбудили дело по соответствующей статье — ч. 3 ст. 217 УК. Эта часть предусматривает наказание тем, чьи деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Утром 23 октября Текслер сообщил, что всего пострадали 19 человек, из них пять госпитализированы в тяжелом состоянии. Амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. 24 октября объявлен в Челябинской области днем траура.