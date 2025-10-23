Второй взрыв произошел на предприятии в Копейске

Еще один взрыв произошел на одном из предприятий Копейска в Челябинской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер.

«Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате взрыва пострадали пять человек. Все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Информация по погибшим уточняется.

Текслер призвал жителей региона доверять только официальным источникам и предупредил о фейках и попытках вбросов недостоверной информации.

О взрыве на одном из предприятий Копейска губернатор сообщил в 00:25 (22:25 мск). Текслер подчеркнул, что угроза для жителей города и гражданских объектов отсутствует. Позже глава Челябинской области уточнил, что версия с прилетом дрона по предприятию не подтверждается.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека.