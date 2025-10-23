 Перейти к основному контенту
Политика
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины

Путин: в российском сознании образы матери и Родины практически объединены
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В российской культуре отношение к матери имеет особое, сакральное значение, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в традиционных религиях России образ матери занимает центральное место.

«В сознании всех народов России <...> есть некоторые вещи мировоззренческого характера общие для всех. Что я имею в виду. Отношение к маме, к матери, оно у нас имеет какое-то особое, сакральное значение. И даже в наших основных традиционных религиях образ матери на иконах <...> он центральным является», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это отражается и в патриотическом воспитании. Президент пояснил, что из поколения в поколение в России передается словосочетание «Родина-Мать». «У нас Мать и Родина практически в сознании объединены в один общий образ», — резюмировал он.

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
Политика

В декабре 2022 года Путин заявил, что Родина — это прежде всего люди, а не территория. В 2023 году он в числе приоритетов для страны назвал поддержку материнства и детства. Следующий 2024 год был объявлен в России годом семьи

В сентябре 2025 года президент назвал приоритетной национальной задачей поддержку рождаемости и продвижение семейных ценностей.

Владимир Путин Россия Родина материнство
