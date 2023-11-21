Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России

Президент России Владимир Путин назвал поддержку материнства и детства в числе приоритетов для страны.

«Вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ», — говорится в телеграмме президента участникам торжественного концерта, приуроченного ко Дню матери (цитата по ТАСС).

По мнению президента, личность, мировоззрение и ценности человека формируются «именно дома, в семейной атмосфере».

В августе Путин заявил, что ситуация в сфере рождаемости «продолжает оставаться сложной». «Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», —отметил глава государства.

По словам Путина, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню.