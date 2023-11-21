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Общество ,  
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Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России

Путин: поддержка материнства и детства — приоритет для России

Президент России Владимир Путин назвал поддержку материнства и детства в числе приоритетов для страны.

«Вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ», — говорится в телеграмме президента участникам торжественного концерта, приуроченного ко Дню матери (цитата по ТАСС).

По мнению президента, личность, мировоззрение и ценности человека формируются «именно дома, в семейной атмосфере».

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В августе Путин заявил, что ситуация в сфере рождаемости «продолжает оставаться сложной». «Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», —отметил глава государства.

По словам Путина, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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