Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

Президент России Владимир Путин заявил, что рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, давление в этом вопросе недопустимо. Глава государства выступает на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

При этом он подчеркнул, что все больше россиян хотят несколько детей.

«Не раз говорил, что семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное — порой решающее — значение имеют внутренние ориентиры. <...> По данным социологов, все больше наших граждан хотят, чтобы их семьи были многодетными», — сказал глава государства.

По его словам, снижение рождаемости стало глобальным вызовом в современном мире и «Россия, к сожалению, не исключение» — многие откладывают рождение ребенка, чтобы сосредоточиться на других целях. Однако, считает Путин, не стоит откладывать счастье, заключающееся в родительстве.

«А потом оказывается, лучшее время безвозвратно упущено для семьи. Наша задача — сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно», — сказал российский лидер.

Он назвал поддержку семей в России однозначным приоритетом, добавив, что решение демографических проблем — задача всех уровней власти. Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка подняло статус семьи, а не ухудшало ее условия, — нужно постоянно анализировать эффективность всех принимаемых мер, указал Путин.

Он подчеркнул, что система поддержки должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми.

В заседании, в частности, принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, полпред президента, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.