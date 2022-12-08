Путин дал определение родины

Владимир Путин: родина — это не просто территория, а люди

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Родина — это прежде всего люди, а не территория, заявил президент России Владимир Путин на вручении медалей «Золотая Звезда» в Кремле. РБК вел трансляцию.

«Когда вы говорите о родине, то никогда не должны забывать, что родина — это не просто территория. Это люди прежде всего, которых вы защищаете. Вот, что такое родина», — сказал он.

Путин подчеркнул, что власти России «никогда не будут забывать» о поддержке семей и близких героев. Защиту родины Путин назвал «великой миссией».

17 июня Путин в рамках Петербургского международного экономического форума призвал бизнесменов «связывать будущее детей с родиной». «Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — заявил глава государства.

В 2020 году, в преддверии Дня победы, Путин сказал, что любовь к родине является основой жизни россиян, более того — на это чувство опирается вся история страны. В июне 2018 года президент говорил, что «родина — самое главное, что есть в жизни у каждого человека».

В 2014 году Путин отметил, что смысл жизни заключается в любви. «Это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится», — сказал он через год после развода с женой Людмилой, с которой они пробыли в браке почти 30 лет.