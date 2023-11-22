Путин объявил 2024 год в России годом семьи
Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю провести в 2024 году в России Год семьи», — говорится в документе.
Помимо этого глава государства поручил правительству до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования основных мероприятий по его проведению. Его председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова.
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