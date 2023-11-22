Путин: 2024 год в России будет годом семьи

Путин объявил 2024 год в России годом семьи

Год семьи в России объявлен в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в указе президента Путина

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю провести в 2024 году в России Год семьи», — говорится в документе.

Помимо этого глава государства поручил правительству до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования основных мероприятий по его проведению. Его председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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