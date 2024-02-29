Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»

Владимир Путин в своем послании Федеральном собранию анонсировал новый национальный проект — «Семья». Ранее 2024 год был объявлен в России Годом семьи

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В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России будет запущен новый нацпроект «Семья». «Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья», — сообщил президент.

Он также сказал, что те регионы России, где рождаемость ниже, чем в среднем по стране, получат помощь в размере не менее 75 млрд руб.

Путин также сообщил, что на погашение ипотеки при рождении выплата в размере 450 тыс. руб. на третьего ребенка будет продлена до 2030 года. «Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тыс. руб. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года», — сказал он. По его словам, в 2024 году на это будет направлено 50 млрд руб. «Дальше — по нарастающей, все больше и больше. В целом деньги на это есть», — рассказал президент.

Ранее, 15 февраля, Путин заявил, что программа государственной поддержки «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года. В ноябре президент объявил 2024 год в России Годом семьи. В том же месяце Путин говорил, что «преодолеть сложнейшие демографические вызовы» невозможно только с помощью денег, включая социальные выплаты, пособия, льготы и отдельные программы, поскольку «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».