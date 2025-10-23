Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок

Лула да Силва (Фото: Rodrigo Paiva / Getty Images)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2026 году и добиться переизбрания. Заявление было сделано во время совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, куда Лула прибыл с государственным визитом, передает бразильский новостной портал Revista forum.

«Мне исполнится 80 лет, но будьте уверены, что у меня та же энергия, как когда мне было 30 лет», — сказал политик. В случае победы это будет его четвертый президентский срок.

Прежде в этом году Лула уже намекал на возможное переизбрание, но до сих пор не делал официального заявления, отмечает Reuters.

Впервые Лула да Силва, представляющий Рабочую партию, возглавил страну в 2002 году. В 2006 году он был переизбран на новый срок и занимал пост президента до 1 января 2011 года.

В 2016 году Лула был приговорен к 12 годам по делу о коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал привел и к импичменту его преемницы на посту президента Дилмы Русефф в 2016 году.

В 2021 году Верховный суд Бразилии освободил Лулу от уголовной ответственности. Политик уже в следующем году обошел во втором туре президентских выборов действующего тогда главу государства Жаира Болсонару, известного крайне правыми взглядами.

В сентябре 2025 года Болсонару был осужден на 27 лет за попытку госпереворота во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

Из Индонезии Лула отправится в соседнюю Малайзию для участия в саммите АСЕАН 26–28 октября. На полях саммита, как ожидается, пройдут его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который осудил приговор бывшему президенту Болсонару и пригрозил Бразилии дополнительными пошлинами из-за него.