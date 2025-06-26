Лула да Силва призвал Трампа больше быть президентом и меньше сидеть в Интернете

Лула да Силва призвал Трампа больше быть президентом и меньше — в Сети

Бразильский лидер в очередной раз раскритиковал Трампа. В этот раз он призвал его поменьше сидеть в Интернете и делать заявления ради заголовков, а быть побольше президентом и интересоваться политикой

Игнасиу Луис Лула да Силва (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва призвал американского коллегу Дональда Трамп быть «меньше в интернете и больше главой государства». Его слова приводит портал G1.

«В этом неспокойном мире, где у нас есть президент страны масштаба Соединенных Штатов, который должен следить за своими словами, обдумывать, что говорит, должен быть меньше в интернете и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, должен больше заботиться о мире — что мы видим каждый день в прессе? Потребность в чертовых заголовках», — заявил бразильский лидер.

По словам Лулы да Силвы, в Бразилии уже был президент с подобными характеристиками, и ему «менее всего были интересны правда и потребности страны». G1 отмечает, что глава государства, вероятно, имел в виду экс-президента Жаира Болсонару — его называли «тропическим Трампом», в 2020-м он проиграл действующему президенту на выборах.

Лула да Силва не в первый раз критикует Трампа. Во время визита в Россию в мае этого года политик негативно высказался по поводу вводимых американским лидером тарифов. В этой связи он заявил о желании развивать сотрудничество с Москвой.

В феврале, комментируя слова Трампа о его планах насчет сектора Газа, Лула да Силва отметил, что республиканца избрали, чтобы он управлял Соединенными Штатами, а не «правил миром».

На выборах президента США бразильский лидер выражал поддержку сопернице Трампа от демократов, бывшему вице-президенту Камале Харрис, отмечая, что она более «безопасный» кандидат и будет способствовать укреплению демократии.