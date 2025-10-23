Захарова ответила на новые санкции США словами об «устойчивом иммунитете»

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Решение США ввести санкции против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ контрпродуктивно и не принесет серьезных проблем России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте», — сказала Захарова.

Она также отметила, что заставить Россию отказаться от национальных интересов посредством санкций нельзя, такое стремление чревато дестабилизацией мировой экономики.

Вместе с тем, по словам Захаровой, решение США наложить санкции на упомянутые выше компании не принесет для России «особых проблем», так как страна уже «выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям».

США вечером 22 октября объявили о введении санкций против двух крупных энергетических компаний России. В управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавили, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Трампа по прекращению» конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что механизм санкций должен помочь склонить Москву к перемирию с Киевом.