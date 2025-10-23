 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Захарова ответила на новые санкции США словами об «устойчивом иммунитете»

Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

Решение США ввести санкции против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ контрпродуктивно и не принесет серьезных проблем России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте», — сказала Захарова.

В РСТ разъяснили, что санкции ЕС не затронут российский туризм
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Она также отметила, что заставить Россию отказаться от национальных интересов посредством санкций нельзя, такое стремление чревато дестабилизацией мировой экономики.

Вместе с тем, по словам Захаровой, решение США наложить санкции на упомянутые выше компании не принесет для России «особых проблем», так как страна уже «выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям».

США вечером 22 октября объявили о введении санкций против двух крупных энергетических компаний России. В управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавили, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Трампа по прекращению» конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что механизм санкций должен помочь склонить Москву к перемирию с Киевом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Мария Захарова Роснефть санкции
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
АвтоВАЗ и «Полюс» включили в 19-й пакет санкций ЕС против России
Экономика
В РСТ разъяснили, что санкции ЕС не затронут российский туризм
Политика
ЕС ввел санкции против помощника Медведева и ректора ВШЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20
Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО Бизнес, 14:19
Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков Спорт, 14:14