В РСТ разъяснили, что санкции ЕС не затронут российский туризм

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Новые санкции Евросоюза запрещают европейским туристическим компаниям организовывать поездки своих граждан в Россию, это не скажется на работе российских туроператоров, заявил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, комментируя 19-й пакет евросанкций против Москвы.

«Данная мера не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны», — пояснил он.

Тем не менее, по его словам, эти европейские рестрикции могут существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя сейчас никаких препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме, добавил Мохов.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что в новый пакет санкций ЕС включен запрет на предоставление туристических услуг в России. Такое решение принято, чтобы сократить российские доходы и предотвратить необязательные поездки в страну из-за возможных произвольных задержаний, уточнил он.

В рамках обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций от некоторых стран ЕС также прозвучало предложение ввести полный запрет на въезд российских туристов в Европу. В Еврокомиссии в ответ на это заявили, что не могут полностью запретить выдачу туристических виз. Москва в свою очередь обещала ответить на новые визовые ограничения, исходя из национальных интересов.

Россия считает европейские санкции незаконными. В Кремле неоднократно заявляли, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».