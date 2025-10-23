 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России

Военная операция на Украине
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Подразделения ПВО утром 23 октября перехватили 32 украинских дрона самолетного типа за четыре часа над семью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 8:00 до 12:00 по мск в следующих регионах:

  • 17 БПЛА — в Калужской области;
  • 6 БПЛА — в Брянской области;
  • 4 БПЛА — в Белгородской области;
  • 2 БПЛА — в Республике Крым.

По одному дрону было уничтожено в Курской, Оренбургской и Московской областях.

Восемь частных домов повреждены в Воронежской области после атаки дронов
Общество
Фото:Дмитрий Шеремета / Shutterstock

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в 10:21 мск, что три дрона военные уничтожили над Думиничским муниципальным округом, два БПЛА — над Кировским муниципальным округом, по одному — над Жиздринским и Ульяновским муниципальными округами.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак никто не пострадал, разрушений на земле не было.

