Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Подразделения ПВО утром 23 октября перехватили 32 украинских дрона самолетного типа за четыре часа над семью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 8:00 до 12:00 по мск в следующих регионах:

17 БПЛА — в Калужской области;

6 БПЛА — в Брянской области;

4 БПЛА — в Белгородской области;

2 БПЛА — в Республике Крым.

По одному дрону было уничтожено в Курской, Оренбургской и Московской областях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в 10:21 мск, что три дрона военные уничтожили над Думиничским муниципальным округом, два БПЛА — над Кировским муниципальным округом, по одному — над Жиздринским и Ульяновским муниципальными округами.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак никто не пострадал, разрушений на земле не было.