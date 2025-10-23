 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Нижегородской области при атаке дронов получил повреждения энергообъект

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

В результате падения обломков при отражении атаки дронов в Нижегородской области прошедшей ночью «незначительные повреждения» получил объект энергетики, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

«Перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты», — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет, уточнил глава региона.

Минобороны не сообщало об уничтожении дронов над Нижегородской областью этой ночью. По данным ведомства, всего над Россией за ночь перехватили 139 беспилотников, в том числе 14 — над Рязанской областью, соседствующей с Нижегородской.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
В Ярославле ввели ограничения на полеты на самолеты Общество, 10:09
Выходить на маркетплейсы или нет: как принять верное решениеПодписка на РБК, 10:04
МИД Чехии назвал следующего премьера стучащей ботинком марионеткой Орбана Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
СК связал взрыв на заводе в Копейске с нарушением правил безопасности Общество, 10:02
Риелторы оценили рост цен на вторичное жилье по округам Подмосковья Недвижимость, 10:01
Восемь частных домов повреждены в Воронежской области после атаки дронов Общество, 09:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Красноярском крае автобус вылетел в кювет, семеро пострадали Общество, 09:46
«Воспаление хитрости». Как работодатели ищут больных симулянтовПодписка на РБК, 09:41
В пакет санкций ЕС вошли 117 судов и ограничение поездок дипломатов Политика, 09:39
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 10, власти ввели ЧС Общество, 09:37
Как управлять изменениями, когда прилетел «черный лебедь» Образование, 09:36
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Цены на аренду жилья в двух столицах обновили исторический максимум Недвижимость, 09:30