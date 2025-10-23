В Нижегородской области при атаке дронов получил повреждения энергообъект

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

В результате падения обломков при отражении атаки дронов в Нижегородской области прошедшей ночью «незначительные повреждения» получил объект энергетики, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

«Перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты», — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет, уточнил глава региона.

Минобороны не сообщало об уничтожении дронов над Нижегородской областью этой ночью. По данным ведомства, всего над Россией за ночь перехватили 139 беспилотников, в том числе 14 — над Рязанской областью, соседствующей с Нижегородской.

Материал дополняется.