 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Сийярто назвал сроки визита Орбана в Вашингтон для встречи с Трампом

Сийярто: Орбан посетит США для встречи с Трампом в начале ноября
Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале ноября, заявил в эфире телеканала M1 венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

«Всё готово для успешного визита премьер-министра сюда, в Белый дом, в начале ноября», — сказал глава МИД Венгрии (цитата по «РИА Новости»).

По словам венгерского министра, Орбан и Трамп обсудят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, так как Соединенные Штаты прислушиваются к мнению Венгрии.

Сийярто добавил, что встреча будет также посвящена двусторонним инвестиционным проектам, а в ходе визита Орбана будет «заключено важное соглашение, которое выведет венгерско-американское сотрудничество в области экономики и энергетики на новый уровень».

В ноябре 2024 года венгерский политик выразил мнение, что если бы Трамп победил на выборах в 2020 году, российско-украинский конфликт не начался бы, поскольку у США «был бы сильный лидер».

Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Ранее Орбан назвал Будапешт «единственным подходящим местом в Европе» для встречи Трампа и президента России Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинского конфликта. Премьер Венгрии заявил, что встреча двух лидеров будет надежной и безопасной.

О проведении российско-американского саммита в Будапеште президенты России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября, не уточнив дату.

В четверг, 23 октября, в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп заявил об отмене запланированной встречи с российским президентом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Виктор Орбан Дональд Трамп Петер Сийярто Вашингтон визит
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште
Политика
Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Орбан пообещал провести «надежную и безопасную» встречу Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Путин приехал поздравить Михалкова с юбилеем Общество, 03:44
Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия Политика, 03:41
Умер экономист и ученый Револьд Энтов Общество, 03:23
Сийярто назвал сроки визита Орбана в Вашингтон для встречи с Трампом Политика, 03:21
Бессент назвал причину введения санкций против России Политика, 02:43
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до девяти Общество, 02:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое» Политика, 02:09
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 02:07
Над Воронежской областью уничтожили не менее восьми дронов ВСУ Политика, 01:56
Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным Политика, 01:48
Трамп заявил, что Киев использует европейские ракеты, а не американские Политика, 01:46
США решили не обучать других применять Tomahawk Политика, 01:35
Цена нефти Brent взлетела на 5% на фоне санкций США против России Инвестиции, 01:14