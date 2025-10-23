Сийярто: Орбан посетит США для встречи с Трампом в начале ноября

Сийярто назвал сроки визита Орбана в Вашингтон для встречи с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале ноября, заявил в эфире телеканала M1 венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

«Всё готово для успешного визита премьер-министра сюда, в Белый дом, в начале ноября», — сказал глава МИД Венгрии (цитата по «РИА Новости»).

По словам венгерского министра, Орбан и Трамп обсудят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, так как Соединенные Штаты прислушиваются к мнению Венгрии.

Сийярто добавил, что встреча будет также посвящена двусторонним инвестиционным проектам, а в ходе визита Орбана будет «заключено важное соглашение, которое выведет венгерско-американское сотрудничество в области экономики и энергетики на новый уровень».

В ноябре 2024 года венгерский политик выразил мнение, что если бы Трамп победил на выборах в 2020 году, российско-украинский конфликт не начался бы, поскольку у США «был бы сильный лидер».

Ранее Орбан назвал Будапешт «единственным подходящим местом в Европе» для встречи Трампа и президента России Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинского конфликта. Премьер Венгрии заявил, что встреча двух лидеров будет надежной и безопасной.

О проведении российско-американского саммита в Будапеште президенты России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября, не уточнив дату.

В четверг, 23 октября, в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп заявил об отмене запланированной встречи с российским президентом.