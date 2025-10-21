Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Парламент Венгрии продлил на полгода действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за конфликта на Украине, сообщает портал Telex.

За соответствующее решение проголосовали 127 депутатов, против выступили 56. Чрезвычайное положение позволяет правительству во главе с премьер-министром Виктором Орбаном принимать решения в ускоренном порядке, минуя обычную парламентскую процедуру.

Режим чрезвычайного положения был введен в мае 2022 года на 180 дней и с тех пор его продлевали уже шесть раз. Как заявил на заседании парламента государственный секретарь Министерства юстиции Роберт Репаши, конфликт на Украине продолжает негативно влиять на ситуацию в Венгрии, что оправдывает сохранение особого правового режима. Он подчеркнул, что негативные последствия боевых действий стали частью повседневной жизни страны.

Продление действует до 13 мая следующего года. Это означает, что следующие парламентские выборы, запланированные на апрель 2026 года, с высокой вероятностью пройдут в условиях продолжающегося чрезвычайного положения. Документ традиционно поддержали правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее партнеры — христианские демократы, а оппозиционные партии критиковали это решение.