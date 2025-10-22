 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум

Минтруд: в 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2%
Фото: Денис Кожевников / Global Look Press
Фото: Денис Кожевников / Global Look Press

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Он добавил, что МРОТ вырастет до 27 093 руб., что соответственно росту на 20,7%. Это будет эквивалентно 48% от медианной зарплаты 2025 года. По данным Росстата за 2024 год, она составила 56 443 руб. Федеральный МРОТ сейчас достигает 22 440 руб. до вычета НДФЛ, регионы вправе устанавливать более высокое значение.

На том же заседании депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2026 года.

Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году
Экономика
Антон Силуанов

Депутаты Госдумы одобрили изменения в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда. Эти поправки были рассмотрены в рамках пакета бюджетных документов вместе с основным проектом федерального бюджета на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2028 год.

Ранее парламентарии уже приняли в первом чтении основной финансовый документ страны на указанный период. Ко второму чтению бюджетного пакета депутаты инициировали рассмотрение вопроса о смягчении положений Налогового кодекса. Речь идет о пункте, который в настоящее время ограничивает возможность предпринимателей на упрощенной системе налогообложения изменять налоговую ставку в диапазоне 5–7% в течение трехлетнего периода.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
МРОТ прожиточный минимум зарплата
Материалы по теме
Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат рабочих
Экономика
Россияне назвали уровень зарплаты бедности, богатства и ощущения счастья
Общество
Набиуллина заявила о добровольности получения зарплаты в цифровых рублях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов Политика, 20:18
ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта Город, 20:16
Рябков заявил о «рейдерской атаке» на Совет Безопасности ООН Политика, 20:10
Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России Спорт, 20:07
Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией Политика, 20:00
Топ-менеджер «Росатома» стал кандидатом в главы нового управления Кремля Политика, 19:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум Общество, 19:53
Японский призер Олимпиады назвал сильным возвращение российских гимнастов Спорт, 19:50
Пашинян обвинил главу Армянской церкви в захвате престола Общество, 19:42
NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио Политика, 19:26
Минэнерго выявило рост цен выше инфляции на некрупных сетях АЗС Экономика, 19:24
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23