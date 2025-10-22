Минтруд: в 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2%

В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум

Фото: Денис Кожевников / Global Look Press

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Он добавил, что МРОТ вырастет до 27 093 руб., что соответственно росту на 20,7%. Это будет эквивалентно 48% от медианной зарплаты 2025 года. По данным Росстата за 2024 год, она составила 56 443 руб. Федеральный МРОТ сейчас достигает 22 440 руб. до вычета НДФЛ, регионы вправе устанавливать более высокое значение.

На том же заседании депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2026 года.

Депутаты Госдумы одобрили изменения в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда. Эти поправки были рассмотрены в рамках пакета бюджетных документов вместе с основным проектом федерального бюджета на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2028 год.

Ранее парламентарии уже приняли в первом чтении основной финансовый документ страны на указанный период. Ко второму чтению бюджетного пакета депутаты инициировали рассмотрение вопроса о смягчении положений Налогового кодекса. Речь идет о пункте, который в настоящее время ограничивает возможность предпринимателей на упрощенной системе налогообложения изменять налоговую ставку в диапазоне 5–7% в течение трехлетнего периода.