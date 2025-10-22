Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 января

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года — он составит 27 093 руб., следует из публикации на сайте нижней палаты парламента.

На пленарном заседании в Думе депутаты поддержали внесение изменения в ст. 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Законопроект входит в бюджетный пакет и рассматривался одновременно с проектом федерального бюджета на 2026–2028 годы.

«Таким образом, предполагается, что МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20%», — сообщили в Госдуме, добавив, что данная мера поспособствует увеличению заработных плат для 4,5 млн человек.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 22 440 руб. до вычета НДФЛ, при этом регионы могут устанавливать более высокое значение.

Замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин на заседании отметил, что эта мера превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%, передает «РИА Новости».

Законопроект о повышении МРОТ в Думу внесли в конце сентября.

Ранее Дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. «Социальные стандарты высокие. Необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов», — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению депутаты предложили рассмотреть смягчение п. 8 ст. 164 Налогового кодекса, который запрещает налогоплательщикам на упрощенной системе налогообложения или с налоговой ставкой по НДС в размере 5–7% менять эту ставку в течение трех лет.