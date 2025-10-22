Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты и правительство в ходе летней работы над проектом постарались сделать все, чтобы бюджет решал задачи, стоящие перед страной.

«Социальные стандарты высокие. Необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов», — добавил он. Володин также назвал одними из ключевых приоритетов бюджета обороноспособность и безопасность России, что тоже предусмотрено в проекте бюджета.

Спикер сообщил, что на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным были подняты вопросы налоговых изменений. «Обратил внимание на темы, волнующие деловые сообщества, которые разделяются депутатским корпусом», — добавил Володин. По его словам, Мишустин поручил оперативно проработать обращения представителей «делового сообщества».

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил о готовности к дальнейшей работе над проектом ко второму чтению.

Депутаты предложили ко второму чтению рассмотреть смягчение п. 8 ст. 164 Налогового кодекса, который запрещает налогоплательщикам на упрощенной системе налогообложения или с налоговой ставкой по НДС в размере 5–7% менять эту ставку в течение трех лет.

Бюджетный проект основан на базовом прогнозе: в 2026 году ожидается рост ВВП России на 1,3%, а к 2028 году — почти на 7%, до 276 трлн руб. в номинальном выражении. Доходы в 2026 году предварительно составят 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. К 2028 году они вырастут до 45,9 трлн и 49,4 трлн руб. соответственно.