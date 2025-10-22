 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты и правительство в ходе летней работы над проектом постарались сделать все, чтобы бюджет решал задачи, стоящие перед страной.

«Социальные стандарты высокие. Необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов», — добавил он. Володин также назвал одними из ключевых приоритетов бюджета обороноспособность и безопасность России, что тоже предусмотрено в проекте бюджета.

Спикер сообщил, что на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным были подняты вопросы налоговых изменений. «Обратил внимание на темы, волнующие деловые сообщества, которые разделяются депутатским корпусом», — добавил Володин. По его словам, Мишустин поручил оперативно проработать обращения представителей «делового сообщества».

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил о готовности к дальнейшей работе над проектом ко второму чтению.

В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Депутаты предложили ко второму чтению рассмотреть смягчение п. 8 ст. 164 Налогового кодекса, который запрещает налогоплательщикам на упрощенной системе налогообложения или с налоговой ставкой по НДС в размере 5–7% менять эту ставку в течение трех лет.

Бюджетный проект основан на базовом прогнозе: в 2026 году ожидается рост ВВП России на 1,3%, а к 2028 году — почти на 7%, до 276 трлн руб. в номинальном выражении. Доходы в 2026 году предварительно составят 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. К 2028 году они вырастут до 45,9 трлн и 49,4 трлн руб. соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Госдума федеральный бюджет законопроект первое чтение
Материалы по теме
Бюджет даст 30 млрд руб. на поддержку оборонного банка
Финансы
В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина
Экономика
Проект бюджета на три года внесли в Госдуму
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
В МИДе Эстонии заявили, что не примут изменения границы Украины Политика, 15:45
Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине Политика, 15:39
Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ Политика, 15:38
20-летний футболист погиб после столкновения его мотоцикла с коровой Спорт, 15:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:32
Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам Общество, 15:30
Зеленский назвал предложение Трампа по миру «неплохим компромиссом» Политика, 15:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Думе предложили плавный переход по отмене льготы на НДС для айтишников Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве внедрили новые цифровые сервисы для мониторинга здоровья женщин Город, 15:14
Останутся лучшие. Как не потерять ключевых сотрудников — 7 шагов к успеху Образование, 15:12
Один из богатейших криптомиллиардеров снова продал биткоины Крипто, 15:10
В Генштабе предупредили о росте угрозы ударов по жилым массивам Политика, 15:10
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку Общество, 15:00